В Кузбассе Росгвардия и Духовное управление мусульман подписали соглашение о сотрудничестве

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере духовного просвещения и патриотического воспитания личного состава Росгвардии, создание условий для реализации прав верующих военнослужащих и сотрудников, а также совместную деятельность по профилактике экстремизма, терроризма и проявлений религиозной нетерпимости.

В ходе рабочей встречи стороны подчеркнули значимость укрепления межконфессионального диалога и духовно-нравственного развития общества, отметив, что впервые в истории нашего Отечества представители православия, ислама и других конфессий объединяют усилия с государственными структурами ради духовного развития человека и общественного единства.

Участники выразили готовность к совместной разработке и реализации программ, направленных на духовную поддержку, благотворительность и социальную помощь.

 

Фото: Росгвардия

Кемерово
kuzbassnews.ru
22/09/2025
Кемерово
