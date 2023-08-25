В Кузбассе Росгвардия обеспечит безопасность на мероприятиях во время празднования Дня шахтера

Сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечат охрану общественного порядка и безопасность на торжественных мероприятиях, приуроченных к главному празднику региона – Дню шахтера.

В городах и районах области пройдут народные гуляния, спортивные состязания, фейерверки, а также творческие концерты. Праздничные торжества завершатся в воскресенье. Ожидается, что их посетят около 100 000 человек.

Росгвардия Кузбасса окажет содействие в обеспечении дополнительных мер безопасности. Перед началом всех мероприятий росгвардейцы обследуют праздничные площадки и развлекательные локации.

Сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам массовых гуляний в населённых пунктах Кузбасса, в том числе в столице празднования – Кемерове.

Фото: Росгвардия