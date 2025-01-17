В Кузбассе Росгвардия передала в Минобороны очередную крупную партию оружия для борьбы с БПЛА

В Кемерове состоялась вторая масштабная передача 120 единиц оружия российским военнослужащим, предназначенного для использования в зоне проведения специальной военной операции. Эта инициатива стала возможной благодаря изменениям в федеральном законодательстве, вступившим в силу в августе прошлого года.

Для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами росгвардейцы отобрали наиболее эффективные и востребованные образцы. Перед передачей инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и территориального управления тщательно проверили арсенал, включающий конфискованное, выморочное и добровольно сданное гражданами оружие. Особое внимание было уделено многозарядному огнестрельному гладкоствольному оружию 12-го калибра.

Кузбасс стал одним из первых регионов, успешно реализовавших на практике механизм передачи конфискованного оружия. Ранее такое оружие подлежало уничтожению, но благодаря усилиям руководства войск национальной гвардии России его теперь можно использовать для нужд СВО.

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу подполковник Игорь Глущенко отметил, что работа по отбору оружия продолжается.

«На данный момент отобраны и готовы к передаче дополнительно 57 единиц оружия, которые находятся на складе и будут переданы в ближайшее время».

Доброволец из юргинской бригады с позывным «Кучер» выразил благодарность жителям региона за их поддержку. «Эта помощь крайне важна, - отметил он. - Каждое ружьё, переданное гражданами, делает вклад в общее дело, способствуя нашим успехам на поле боя. От всего сердца благодарю тех, кто поддерживает наших бойцов».

С момента вступления изменений в законодательство из Кузбасса уже передано более 300 единиц гражданского оружия для борьбы с вражескими беспилотниками. Росгвардия напоминает, что жители региона могут добровольно передать своё охотничье оружие для поддержки бойцов СВО. Для этого достаточно обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства, где специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении передачи.

Фото: Росгвардия