В Кузбассе Росгвардия провела учения по ликвидации условной диверсионно-разведывательной группы

В пригороде Кемерова подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели масштабные учения по ликвидации условной диверсионно-разведывательной группы противника. В мероприятии приняли участие силы и средства территориального управления, включая подразделения ОМОН и СОБР.

По легенде учений, условная группа противника укрылась в районе одного из населённых пунктов в пригороде областной столицы, намереваясь совершить противоправные действия на территории региона. В ответ на угрозу силы спецназа Росгвардии были немедленно выдвинуты в зону поиска и блокирования.

Благодаря организованной воздушной и специальной разведке удалось оперативно выявить сосредоточение вероятного противника. Слаженные действия специальных подразделений Росгвардии позволили успешно выполнить задачу по нейтрализации «диверсантов» и пресечь совершение противоправных действий.

Одной из ключевых задач учений было повышение оперативности и координации органов управления Росгвардии в условиях различных угроз.

Фото: Росгвардия