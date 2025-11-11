Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Росгвардия усиливает меры по защите имущества граждан и приглашает жителей присоединиться к службе Отечеству

В Кузбассе стартовал финальный этап профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира». В мероприятии участвуют около 400 сотрудников вневедомственной охраны региона. Основная цель - повысить безопасность граждан, предотвратить имущественные преступления и привлечь жителей к совместной работе по охране правопорядка.

Росгвардейцы проводят поквартирные обходы и встречи с гражданами в 18 населённых пунктах области. Гражданам напоминают о важности соблюдения правил имущественной безопасности. Также специалисты рассказывают о дополнительных технических возможностях по охране своего имущества.

В рамках профилактической работы гражданам дополнительно расскажут о возможностях поступления на службу в Росгвардию. Всего планируется обойти более двух тысяч квартир и домовладений, а также провести свыше ста встреч с трудовыми коллективами.

Росгвардия Кузбасса призывает жителей региона быть бдительными в отношении личной и имущественной безопасности.

 

Фото: Росгвардия

11/11/2025
