В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережения кемеровским хозяйствующим субъектам за несвоевременное гашение эВСД

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора держит на особом контроле работу с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД) в регионе. В фокусе внимания надзорного ведомства – деятельность как уполномоченных лиц государственной ветеринарной службы Кемеровской области-Кузбасса, так и специалистов хозяйствующих субъектов, ответственных за оформление эВСД в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

Частым нарушением у хозсубъектов является негашение, либо несвоевременное гашение эВСД на полученный (приобретенный) подконтрольный товар, перемещаемый со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика) в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Подобное нарушение допускают, в основном, предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания.

Несвоевременное гашение ВСД препятствует обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС» и говорит о том, что предприятие осуществляет приемку продукции без учета наличия ветеринарной сопроводительной документации, не контролирует ветеринарно-санитарную безопасность поставляемых пищевых товаров и не ведёт учёт поступающей и реализуемой (списанной) продукции в журнале продукции ФГИС «ВетИС».

Так, например, в сентябре 2025 года в результате анализа сведений, размещенных в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», инспектором установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере общепита на территории города Белово Кемеровской области-Кузбасса не осуществлял своевременное гашение электронных ВСД на мясную и молочную продукцию, а общее количество непогашенных ВСД в период с 21.02.2024. по 22.09.2025 составило более 90 тыс. документов.

22 сентября 2025 года управлением Россельхознадзора индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Нарушителю рекомендовано осуществлять гашение транспортных ВСД в течение 24 часов после доставки транспортной партии подконтрольного товара, а также подробно ознакомиться с правилами оформления ветеринарных сопроводительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий».

Всего в сентябре в ходе контрольных (надзорных) мероприятий по факту негашения эВСД хозяйствующим субъектам выдано 9 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.