В Кузбассе Россельхознадзор обязал собственников устранить зарастание пахотных земель в границах Кемеровского района

Зарастание двух земельных участков общей площадью 12,7 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 7 октября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах п. Кедровка Кемеровского района района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной травянистой (дудник лесной, пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка луговая, крапива двудомная, осот полевой, бодяк полевой, лопух, хвощ полевой, ежа сборная и др) и древесно-кустарниковой (береза, ива, осина, сосна, черемуха, липа и др.) растительности.

На земельных участках отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). При этом на земельных участках не выполняются мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью.

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи, 13 октября 2025 года гражданам, в пользовании которых данный участок находится на праве общей долевой собственности, ведомством выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, а также по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.