В Кузбассе Россельхознадзор отказал в выдаче лицензии юридическому лицу

В июне 2024 года Россельхознадзор принял решение об отказе в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях владельцу комплекса, расположенного в Кемеровской области.

Ранее, 3 июня 2024 года, в адрес ведомства поступило соответствующее заявление организации, ставшее основанием для проведения государственным инспектором выездной оценки на соответствие лицензионным требованиям законодательства в сфере обращения с животными.

В ходе мероприятия было зафиксировано отсутствие изолятора для животных, что критически важно для их защиты от инфекций и контроля за состоянием здоровья. Также хозяйствующий субъект не предоставил сертификаты и декларации на корма для животных, что является потенциальным фактором угрозы здоровью и благополучию питомцев. Кроме того, было установлено, что организация не вносила записи о клиническом здоровье животных в журнал ежедневного наблюдения за животными и не вела утверждённый руководителем кормовой рацион животных. Инспектору Россельхознадзора также не были предоставлены договор на утилизацию биологических отходов, журнал и план уборки помещений и вольеров.

Данные факты нарушений послужили причиной для признания условий содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях несоответствующими лицензионным требованиям, а по итогам оценки Россельхознадзор уведомил юридическое лицо об отказе в выдаче лицензии.

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