В Кузбассе Россельхознадзор подтвердил отсутствие ГМО в посевах рапса

За период с 1 июля по 31 августа 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели на территории Кемеровской области-Кузбасса 8 выездных обследований сельскохозяйственных полей с отбором проб вегетативных частей растений для лабораторной экспертизы на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО).

Образцы рапса были отобраны в хозяйствах Гурьевского, Прокопьевского, Промышленновского, Юргинского и Чебулинского муниципальных округов. Исследования осуществлялись в испытательной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам проведенной экспертизы генетически модифицированные организмы не выявлены.

Данные мероприятия проводились в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве», запрещается использование при производстве семян сельскохозяйственных растений семян, содержащих ГМО.