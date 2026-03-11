Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендатора сельхозугодий за зарастание более 52 га в Новокузнецком округе

Зарастание земельного участка площадью более 52,4 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в феврале 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.
Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало зарастание древесной растительностью, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
В этой связи, 10 марта 2026 года в адрес нарушителя - физического лица, у которого данный участок находится на праве аренды, ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

11/03/2026
