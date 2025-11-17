В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендатора за перекрытие плодородного слоя почвы в границах Тяжинского муниципального округа

Перекрытие плодородного слоя почвы абиотическим наносом (площадка из асфальта) на площади не менее 4 380 кв.м было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2025 года в ходе проведения выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Тяжинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Таким образом, часть земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором зафиксировано нарушение, деградирована, непригодна для сельскохозяйственного производства и выведена из сельскохозяйственного оборота и не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. Установленное перекрытие плодородного слоя почвы, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 7 ноября 2025 года юридическому лицу, у которого данный участок находится на праве аренды, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести рекультивацию части земельного участка в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.