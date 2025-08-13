В Кузбассе Россельхознадзор предостерег хозяйствующих субъектов, не погасивших карантинные сертификаты

Согласно информации, полученной по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований с помощью Федеральной государственной информационной системы «Аргус-Фито» (ФГИС «Аргус-Фито»), инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с начала 2025 года установили, что в Кемеровской области – Кузбассе 159 хозяйствующих субъектов не осуществили гашение карантинных сертификатов в течение одного дня с момента доставки продукции, а также не уведомили надзорный орган о прибытии груза в установленный срок.

Всем нарушителям требований ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» выданы предостережения.

Ведомство сообщает, что собственник должен уведомить Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции. Это регламентировано Приказом Минсельхоза РФ от 28 июля 2020 года № 425. Заявление подается не позднее одного календарного дня с момента доставки подкарантинной продукции. В приложении к Приказу указана рекомендуемая форма извещения, где прописывается объем поступившей подкарантинной продукции, ее происхождение и место доставки, а также информация о карантинном фитосанитарном обеззараживании, если такое проводилось.

В связи с этим, напоминаем, что карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения во ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. Погашение карантинных сертификатов обеспечивает прослеживаемость продукции высокого фитосанитарного риска, поступающей из-за пределов региона.

Для погашения карантинного сертификата собственники подкарантинной продукции регистрируются во ФГИС «Аргус-Фито», предназначенной для предотвращения заноса и распространения особо опасных картинных объектов на территории Российской Федерации.

По всем возникающим вопросам, касающимся ввоза и вывоза растениеводческой продукции, а также регистрации и работе во ФГИС «Аргус-Фито» можно обратиться в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по телефонам:

— в Новосибирской области — 8(383) 346-56-28;

— в Кемеровской области – Кузбассе — 8(3842) 36-15-80;

— в Томской области — 8(3822) 44-46-36.