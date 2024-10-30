В Кузбассе Россельхознадзор предостерег нарушителей ветеринарного законодательства, реализующих пищевую продукцию

В период с 4 по 18 октября 2024 года Сибирское межрегиональное Управление Россельхознадзора направило 14 предостережений, предусматривающих недопустимость нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации при реализации пищевой продукции в одном из торговых центров г. Кемерово.

Основанием для выездного обследования без взаимодействия, в ходе которого были осмотрены торговые места с мясом, мясной и молочной продукцией, медом, яйцами и рыбой, стало обращение в Россельхознадзор неравнодушного гражданина.

Кроме того, в целях установления соответствия реализуемой продукции ветеринарным сопроводительным документам (ВСД) специалисты ведомства провели мониторинг сведений в компонентах ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» и «Цербер». В результате выявлены факты розничной продажи продукции без ВСД и в отсутствие зарегистрированных площадок в компоненте «Цербер».

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что установление фактов ненадлежащего оформления документов во ФГИС «Меркурий» говорит о нарушении хозяйствующими субъектами основополагающего принципа прослеживаемости, что, в свою очередь, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.