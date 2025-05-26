В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Прокопьевского муниципального района

Зарастание 2-х земельных участков общей площадью 8,5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 5 мая 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало наличие сорной (костер полевой, пырей ползучий, осот розовый, полынь и др.) и древесно-кустарниковой (березы высотой более 5 м, березы, высотой более 2-х м, поросль березы высотой не менее 1 м) растительности, а также деградация (закочкаривание) участка, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 16 мая 2025 года гражданке, в пользовании которой данные участки находится на праве собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.