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В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Беловского муниципального района

Зарастание сорной растительностью значительной части земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,8 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 14 мая 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в границах Моховского сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование 1,4 га сельхозугодий стало отсутствие признаков улучшения или поддержания плодородия земель, признаков посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование, и другие виды обработки), использования под пашню, сенокос либо пастбище.

При этом наличие сухостоя сорной растительности (осот, бодяк, полынь, молочай и пр) является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 23 мая 2025 года гражданке, в пользовании которой данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований как мера профилактического воздействия.

Наряду с этим, правообладателю предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2025
Общество
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