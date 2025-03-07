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В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района

Зарастание трех земельных участков совокупной площадью более 26 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 21 февраля 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной растительности (осоты, бодяки, полынь, молочай и пр.) высотой до 1,5 метров, а также деградация земельных участков, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 5 марта 2025 года гражданам, в пользовании которых данные участки находятся на праве долевой собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.

Управление Россельхознадзора напоминает, что собственник или пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны окружающей среды.

За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение установленного законодательством срока, или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, граждане и организации могут потерять право пользования своей или арендованной землей.

Общество
kuzbassnews.ru
07/03/2025
Общество
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