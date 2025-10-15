В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Ижморского муниципального района

Зарастание части земельного участка площадью более 28 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в сентябре 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Ижморского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной травянистой (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, тимофеевка, костер, мышиный горошек, мятлик и др.) и древесно-кустарниковой (береза, черемуха и др.) растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 6 октября 2025 года гражданам, в пользовании которых данный участок находится на праве общей долевой собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.