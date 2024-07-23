В Кузбассе Россельхознадзор предостерег владельца домашней птицы от нарушения ветеринарного законодательства

24 июня 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило обращение в связи с нарушением ветеринарных правил при содержании домашней птицы в личном подсобном хозяйстве города Прокопьевска Кемеровской области-Кузбасса.

Для оценки достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) государственный инспектор Россельхознадзора провел выездное обследование без взаимодействия с предполагаемым нарушителем и зафиксировал отсутствие изолированных выгульных площадок, которые оборудуются для раздельного содержания каждого вида птицы. Кроме того, о нерегулярной очистке свидетельствуют загрязненные насесты и полы.

В результате анализа материалов обращения и выездного обследования инспектор ведомства подтвердил факты нарушения «Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа», а также Закона Российской Федерации «О ветеринарии».

Таким образом, уже 15 июля благодаря неравнодушной гражданской позиции в адрес хозяйствующего субъекта объявлено и направлено предостережение, в котором указано на необходимость обеспечить раздельное содержание разных видов птиц, а также очищать помещения от помета и других загрязнений.