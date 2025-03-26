В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 5,5 тысяч тонн рапса

21 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию семян рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 5 530 т семян рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель допустил нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе, а именно: поле «в лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; а в поле «Заявитель» вместо основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя указан основной государственный регистрационный номер, присваиваемый юридическим лицам.

Кроме того, при оформлении на сайте Федеральной службы по аккредитации электронной версии декларации о соответствии в разделе «Исследования, испытания, измерения» протокол испытаний внесен с данными об испытательной лаборатории без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Заявителем декларации является предприниматель из города Анжеро-Судженск Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 24 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».