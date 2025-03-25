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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох

19 марта 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гороха урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 680 т гороха, предназначенного на пищевые цели, сельхозтоваропроизводитель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Голден Ринг, ВР (действующее вещество: дикват дибромид), который использовался при его выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является юридическое лицо из Крапивинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 21 марта 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
25/03/2025
Общество
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