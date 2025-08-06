В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох в связи с отсутствием исследований на пестициды

30 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из поселка Плотниково Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 500 т гороха, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований применённых при его выращивании в 2024 году семи наименований пестицидов на остаточное количество действующих веществ: тиабендазол, флутриафол, имазамокс, тебуконазол, имазетапир, альфа-циперметрин, тиаметоксам, лямбда-цигалотрин.

Кроме того, при анализе декларации о соответствии установлены нарушения при оформлении, а именно: предприниматель указал на горох неверный код ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, а также, установлен факт несоответствия декларации о соответствии необходимым требованиям, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».