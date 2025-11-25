В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на гречиху в связи с нарушениями при оформлении

17 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию гречихи урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при при оформлении декларации о соответствии на 54 т гречихи установлено отсутствие в протоколе испытаний записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории, где проводились исследования. Таким образом, испытания гречихи проведены за областью аккредитации испытательной лаборатории.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 17 ноября 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (гороха) требованиям технических регламентов, изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А также, при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».