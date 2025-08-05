В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на гречиху в связи с отсутствием необходимых исследований

25 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 42 т гречихи, предназначенной на пищевые цели, хозяйствующий субъект не провел обязательные исследования предельно допустимых уровней содержания вредных примесей в зерне, поставляемом на пищевые цели, в соответствии с Приложением 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» по показателям: «Вязель разноцветный» (не допускается) и «Триходесма седая» (не допускается).

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».