В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на кормовую пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестициды

4 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 200 т пшеницы, предназначенной на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Виннер, КС; Акиба, ВСК; Клад, КС; Декстер, КС; Дуэлянт, КЭ; Цепеллин, КЭ; Аякс, КС; Ларт, ВР (тиабендазол, имидаклоприд, имазалил, лямбда-цигалотрин, ацетамиприд, дифеноконазол, пропиконазол, альфа-циперметрин, азоксистробин, дикамба кислоты), применённых при ее выращивании в 2024 году.

Кроме того, в протоколе испытаний указаны исследования по показателям для пшеницы на пищевые цели, которые не относятся к объекту декларирования – пшенице, поставляемой на кормовые цели.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания её недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; а так же проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна.