В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию овса урожая 2024 года

21 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 287,9 т овса, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Мидас, СЭ и Аргамак, ВДГ (флорасулам, трибенурон-метил), применённых при его выращивании в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из Кемеровского района Кемеровской области — Кузбасса.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.