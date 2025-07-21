Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию пшеницы урожая 2024 года

11 июля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 100 т зерна ихозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Пиксель, МД; Гранат, ВДГ; Примадонна, СЭ; Примадонна Супер, ККР; Эсперо, КС (тифенсульфурон-метил, флуметсулам, флорасулам, трибенурон-метил, имидаклоприд, альфа-циперметрин), применённых при выращивании пшеницы в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 11 июля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Общество
kuzbassnews.ru
21/07/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus