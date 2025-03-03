В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу

26 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2024 года, предназначенной на кормовые цели, с внесением в нее недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

Так, при оформлении 1 500 т пшеницы в декларации о соответствии указан номер протокола испытаний, послужившем основанием для ее принятия, отличный от номера протокола испытаний, который размещен на сайте Росаккредитации (скан-образ протокола испытаний), что не позволяет достоверно установить соответствие партии пшеницы требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является предприниматель из Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 27 февраля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также при оформлении декларации о соответствии вносить достоверные сведения.