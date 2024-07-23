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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с нарушениями при оформлении

3 июля 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на пшеницу урожая 2023 года, предназначенную на пищевые цели, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель Мариинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Так, будучи производителем зерна, хозяйствующий субъект при выращивании использовал пестицид Ластик Топ, МКЭ, что отражено в акте применения пестицидов во ФГИС ППА «Сатурн». Однако исследования зерна на определение остаточных количеств (МДУ/ВМДУ) содержания действующих веществ данного пестицида не были проведены, что является нарушением регламента проведения полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 8 июля 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено при проведении процедуры подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия зерна соблюдать обязательные требования предусмотренные ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2024
Общество
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