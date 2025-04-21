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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестициды

14  апреля  2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2023 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 960 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Тонгара, ВР (икват дибромид), применяемого при производстве данного вида зерна. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Гурьевского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства  декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю 15 апреля 2025 года  объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

Общество
kuzbassnews.ru
21/04/2025
Общество

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