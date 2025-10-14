В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестицидыВ Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал более 700 партий семян овощных культур и посадочного материала

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора за 9 месяцев 2025 года на территории Кемеровской области проведено 76 контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Проверочные мероприятия проводились в форме выездных обследований без взаимодействия с контролируемыми лицами и наблюдений за соблюдением обязательных требований, в том числе с использованием сведений, размещенных в сети «Интернет».

В результате проведенной работы проконтролировано 716 партий семян овощных культур и посадочного материала, выявлено 337 партий, находящихся в реализации с нарушениями законодательства в сфере семеноводства.

Основными видами нарушений в этой сфере являются стали реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, и нахождение в торговом обороте семенного материала без маркировки, содержащей обязательную информацию.

Так, 10 сентября 2025 года при проведении выездного обследования инспектор ведомства обнаружил, что на сайте интернет-магазина представлены к продаже пакетированные семена сортов следующих культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Это томат сортов Сахарная Слива Красная, Сливка Консервная, Сахарная Слива Малиновая, Сахарная Слива Красная, Перцевидный полосатый, Парниковый Урожайный, Парниковый Ульраскороспелый, Парниковый Крупноплодный, Непасынкующийся,  Непасынкующийся Оранжевый с носиком, Непасынкующийся Красный с носиком, Засолочный Грунтовый, Джина, Де-Барао Красный, Де-Барао Желтый, Грушка консервная розовая, Бычье Сердце Красное, Баночный, Балконный; свекла сорта Красный шар улучшенный; перец сладкого сорта  Парниковый ультраскороспелый; огурец сортов Оконно-балконный, Королевские Пальчики, Китайский Холодоустойчивый, Китайский Болезнеустойчивый; морковь сорта Нантская улучшенная; капуста белокочанная сортов Лёжкая зимняя, Каменная голова, Зимняя голова.

В адрес данного хозяйствующего субъекта, а также других установленных нарушителей были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано принять меры по недопущению реализации семенного материала, не отвечающего установленным требованиям.

14/10/2025
