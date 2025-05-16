В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс

6 мая 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса ярового «Кампино», оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия и требований к оформлению, а также зарегистрированной на основании недостоверных сведений.

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из села Красные Орлы Мариинского района Кемеровской области — Кузбасса.

При декларировании 600 т зерна урожая 2024 года, предназначенного для промышленной переработки на пищевые цели, сельхозтоваропроизводитель не обеспечил проведение исследования на остаточное количество действующего вещества альфа-циперметрин пестицида Фасшанс, КЭ, который использовался при его выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Также, согласно протоколам испытаний процедура оценки (подтверждения) соответствия проведена на 600 т при имеющихся данных о собранном урожае в 450 т, что свидетельствует о принятии декларации о соответствии на основании недостоверных сведений.

Кроме этого, на бумажном носителе установлены нарушения при оформлении, а именно: поле «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 7 мая 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна проводить в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки);

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».