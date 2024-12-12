В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

4 декабря 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию рапса урожая текущего года, зарегистрированную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании партии рапса объемом 500 т, поставляемой на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследования на остаточное количество действующего вещества бифентрин пестицида Беретта, МД. Кроме того, в оформленной декларации о соответствии масса партии задекларированного рапса указана производителем в объеме, превышающем на 148 т массу, полученную в весе после доработки. Также установлены нарушения Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила их оформления, а именно, оптически считываемый матричный код (QR-код) не указан в соответствующем разделе документа.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель, осуществляющий деятельность в Юргинском районе Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 11 декабря 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна; проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем количество сформированной партии зерна; соблюдать при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».