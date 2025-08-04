В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на ячмень в связи с отсутствием исследований на пестициды

24 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 300 т ячменя, предназначенного на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Рекрут, КС; Кайтокс, КС; Грандсил Ультра, КС; Тачдаун, ВР; Глифор Форте, ВР (ципроконазол, тиаметоксам, флутриафол, тебуконазол, имазалил, глифосат кислоты), применённых при его выращивании в 2024 году.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru) в разделе «Исследования, испытания, измерения», протокол испытаний (без указания в нем номера аккредитации лаборатории) внесен с испытательной лабораторией с указанием уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».