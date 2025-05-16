В Кузбассе Россельхознадзор принял участие в тренировочных учениях в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Новокузнецк (Спиченково)
14 мая 2025 года на территории воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Новокузнецк (Спиченково) прошли специальные тренировочные учения. Их основная цель — отработка на практике схемы взаимодействия должностных лиц уполномоченных контролирующих органов и служб в условиях чрезвычайной ситуации, условно произошедшей в воздушном пункте пропуска в связи с прибытием из-за границы на борту воздушного судна заболевшего чумой и связанного с этим событием — поступлением потенциально опасного груза.
В мероприятии приняли участие сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, представители таможенного поста ВПП Новокузнецк, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбасса в городе Новокузнецк и Новокузнецком районе, Сибирского линейного управления МВД России, Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе и действующих служб ВПП Новокузнецк (Спиченково).
В условиях, максимально приближенных к реальным, была проработана схема оповещения заинтересованных служб и ведомств, чётко определены их функции и порядок взаимодействия по проведению противоэпидемических мероприятий в очаге чумы на борту самолета. Также состоялась проверка своевременности и качества оформления оперативной документации и применения защитных костюмов.
Стоит отметить, что в рамках компетенции должностными лицами Россельхознадзора отработаны операции по проведению контроля физических лиц и следующего с ними багажа в условиях чрезвычайной ситуации с применением средств индивидуальной защиты.
По завершению тренировки действия всех участников были надлежащим образом оценены экспертной группой, а также рассмотрены проблемные вопросы, возникшие в ходе проведения учений. При этом отмечено, что в целом, поставленные задачи тренировочных учений были выполнены, подтвердив готовность уполномоченных служб к незамедлительной реализации необходимого комплекса мероприятий.