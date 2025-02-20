В Кузбассе Россельхознадзор приостановил действие декларации о соответствии на экспортную партию рапса

18 февраля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил новый факт нахождения в обращении декларации на экспортную партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением.

Так, при декларировании 700 т рапса, предназначенного на пищевые цели, установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза – не указан оптически считываемый матричный код (QR-код) в соответствующем разделе документа. Кроме того, поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Тяжинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 19 февраля 2025 года действие декларации о соответствии приостановлено на срок, в течение которого Заявителю необходимо привести документ в соответствие.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором в качестве превентивной меры предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», а также соблюдать их требования при оформлении декларации о соответствии.