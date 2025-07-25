В Кузбассе Россельхознадзор привлек к ответственности предпринимателя за содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии

18 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности предпринимателя, гастролирующего с передвижным зоопарком без лицензии.

Ранее, 4 июля, в отношении индивидуального предпринимателя Верпета В.В. из Московской области, организовавшего в г. Кемерово выставку «ЗооЛандия», состоялся инспекционный визит. Мероприятие, предварительно согласованное с органом прокуратуры, проводилось в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными.

В ходе визита инспектор ведомства зафиксировал демонстрацию 76 животных. Это приматы (игрунки, тамарины, саймири, капуцин, лемуры), сурикаты, летучие лисицы, кенгуру, дикобраз, еноты, морские свинки, шиншиллы, кролики, попугаи (какаду, жако, ара), ящерицы (агама, варан, игуаны, гекконы, хамелеон, сцинки, тегу), кайман крокодиловый, черепахи, змеи (анаконда, питоны, удавы) и членистоногие (паук, скорпион). Однако осуществляемая ИП Верпета В.В. деятельность подпадает под определение зоопарка и не соответствует требованиям, предъявляемым к выставкам животных. При этом в реестре Россельхознадзора отсутствуют сведения о наличии у предпринимателя необходимой лицензии, что является нарушением Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в ходе визита выявлено несоблюдение требований к содержанию животных при использовании в культурно-зрелищных целях. Так, зафиксировано отсутствие предохранительных барьеров между посетителями и местом демонстрации животного (например, енота, относящегося к хищникам), при этом не обеспечена безопасность посетителей от контакта с животными и не ограничена возможность проникновения пальцев, рук (особенно детей) в клетки с животными, в том числе хищными, что может привести к травмированию и укусам.

В результате рассмотрения дела, впервые возбужденного в отношении предпринимателя, ведомство применило административную меру наказания в виде предупреждения.

Вместе с тем, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало ИП Верпета В.В. предписание, в котором для продолжения дальнейшей деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях рекомендовано оформить лицензию и соблюдать обязательные требования.