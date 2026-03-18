В Кузбассе Россельхознадзор признал недействительными 18 деклараций о соответствии на зерно

За 2 месяца 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемеровской области-Кузбассе провели 55 контрольных (надзорных) мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна, состоявшихся без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, в ходе которых проанализированы данные 53 деклараций на соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности зерна».

В результате выявлено 18 фактов недостоверности сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям; несоответствия требованиям, предъявляемым к декларациям и установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Большинство нарушений связано с отсутствием в протоколах испытаний, на основании которых зарегистрированы декларации, сведений о проведении исследований на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов, которые применялись сельхозпроизводителями при производстве декларируемого зерна. Их содержание в зерне нормируется приложением № 6 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Например, установлено, что хозяйствующий субъект, занимающийся выращиванием зерновых культур в Кемеровском муниципальном округе, внес в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» (ФГИС «Сатурн») сведения о применении в 2025 году на посевах рапса пестицида Спрут Экстра, содержащего действующее вещество глифосат кислоты. Однако при проведении лабораторных испытаний образцов, на основании которых была принята декларация соответствия, исследования на остаточное количество указанного действующего вещества пестицида не проводились. Таким образом, сведения, представленные во ФГИС «Сатурн», не подтверждены данными испытаний, что свидетельствует о нарушении установленного порядка контроля за содержанием остаточных количеств пестицида в сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в нарушение Правил оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, форма и состав сведений многих деклараций не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Так, отсутствовали обязательные сведения об уникальном номере записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, сведения об области применения продукции, а именно, на какие цели она предназначена, которые должны быть внесены при регистрации декларации о соответствии.

По всем фактам приняты решения о признании деклараций недействительными и о незамедлительном объявлении предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства.