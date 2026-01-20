В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал отправку более 5 тысяч тонн рапса в Калининград

12 и 16 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 91 фитосанитарный сертификат на партии рапса, предназначенные для дальнейшей отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск – Кузнецкого, Промышленновского, Гурьевского районов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 5 908,5 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».