В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал поставку новых партий лесоматериалов из березы во Вьетнам

4 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 765 куб. м лесоматериалов из березы, заготовленных на территории Ижморского района Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки во Вьетнам.

В ходе досмотра всех экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы 34 фитосанитарных сертификата.