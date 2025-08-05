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В Кузбассе Россельхознадзор провел мониторинг карантинного фитосанитарного состояния более 33 тысяч гектаров сельхозземель

Ежегодно специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в каждом российском регионе. Его целью является выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории.

В 2025 году на землях сельскохозяйственного назначения Кемеровской области — Кузбасса в 2025 году проведение таких обследовательских мероприятий запланировано в отношении 25 хозяйствующих субъектов на совокупной площади 71 380,17 га.

К 1 августа проведено обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения совокупной площадью  33 612 га, то есть 47%.

При осмотре полей с посевами ячменя, пшеницы, рапса и озимой ржи на наличие карантинных сорных растений, болезней и вредителей растений карантинные организмы не выявлены.

Общество
kuzbassnews.ru
05/08/2025
Общество
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