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В Кузбассе Россельхознадзор провел обязательный профилактический визит в отношении крупного сельхозтоваропроизводителя

7 февраля 2025 года в отношении одного из крупных сельхотоваропроизводителей Кемеровской области – Кузбасса состоялся профилактический визит специалиста Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Мероприятие проведено по месту ведения сельскохозяйственной деятельности и имело для хозяйствующего субъекта обязательный характер в связи с чрезвычайно высокой категорией риска.

Стоит отметить, что АО «Ваганово» возделывает зерновые, технические и кормовые культуры в Промышленновском, Крапивинском и Топкинском районах на общей площади более 40 000 га. В числе выращиваемых культур — ячмень, пшеница, рапс, лён, соя, горох.

Специалист ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении ОА «Ваганово», исходя из присвоенной категории риска.

Кроме того, хозяйствующий субъект проконсультирован по вопросам внесения данных о применении пестицидов и агрохимикатов в Федеральную государственную информационную систему ФГИС «Сатурн», о порядке применения и безопасности пестицидов и агрохимикатов с учетом обеспечения соблюдения установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.
По результатам мероприятия составлен соответствующий акт проведения обязательного профилактического визита и в установленном порядке направлен в адрес хозяйствующего субъекта.

 

Общество
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14/02/2025
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