В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на экспортные партии пшеницы

11 марта 2026 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили 16 фактов нарушения при оформлении товаросопроводительных документов на партии пшеницы урожая 2025 года, выращенной на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной на пищевые цели. Во всех случаях экспортером допущено нарушение требований при формировании партий зерна. Так, в августе 2025 года при внесении данных во ФГИС «Зерно» не указана информация о потребительских свойствах зерна пшеницы.

Вместе с тем, информация об оформленных товаросопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) вносится в соответствии с «Правилами оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1721. А перечень потребительских свойств партии зерна и продуктов его переработки, подлежащих внесению во ФГИС «Зерно», утвержден приказом Минсельхоза России от 12 ноября 2021 г. № 756.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителем не представлены сведения о потребительских свойствах пшеницы. В этой связи, 11 марта 2026 года в качестве превентивной меры по недопущению дальнейших нарушений в его адрес ведомство объявило предостережение.