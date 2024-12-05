В Кузбассе Россельхознадзор возобновил действие декларации о соответствии на сливочное масло

20 ноября 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проверки, инициированной органами прокуратуры, отобрали пробы молочной продукции и установили факт ее несоответствия обязательным требованиям технических регламентов. Так, в масле сливочном «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% был зафиксирован микробиологический показатель — дрожжи, плесени (в сумме) — 5,3*102 КОЕ/г, что свидетельствует о не принятии изготовителем мер, обеспечивающих стабильность процесса производства (изготовления) и соответствие молочной продукции требованиям технических регламентов.

Решением ведомства декларация о соответствии на данную продукцию была приостановлена, о чем внесены сведения в Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

Вместе с тем, предприятием, в адрес которого было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, оперативно проведены корректирующие действия, в том числе:

— усилен контроль всего технологического процесса и контроль качества мойки и дезинфекции оборудования;

— проведен инструктаж по соблюдению санитарного режима и личной гигиены работников предприятия;

— проведен отбор проб продукции «Масло сливочное «Крестьянское» для лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории на микробиологические показатели (в том числе плесени и дрожжи);

— проведен отбор проб воды, используемой для производственных нужд;

— проведены исследования смывов с поверхностей оборудования, рук и одежды персонала;

– проведены исследования воздуха в производственных помещениях;

– проведены исследования поступающего на предприятие молока сырого, используемого для выработки молочной продукции.

Полученные отрицательные результаты лабораторных исследований были направлены в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора в качестве подтверждения соответствия пищевой продукции обязательным требованиям законодательства.

28 ноября 2024 года результатом анализа представленной информации стало решение о возобновлении действия декларации о соответствии продукции «Масло сливочное «Крестьянское» на основании п. 22 «Правил регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 №936.