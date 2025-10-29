В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт не извещения о доставке подкарантинной продукции

22 октября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с не извещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушение. Так, в адрес предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области, из Республики Казахстан была ввезена капуста белокочанная свежая (17 т), свекла свежая (3 т), кабачки свежие (1 т), баклажаны свежие (1 т). Однако предприниматель не известил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.