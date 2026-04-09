В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт неизвещения о доставке подкарантинной продукции

31 марта 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с неизвещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области-Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушение. Так, в в адрес юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Крапивинского муниципального округа, из Липецкой области были ввезены для посева 10000 кг семян гороха. Однако общество с ограниченной ответственностью не известило Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и не провело погашение карантинного сертификата во ФГИС «Аргус–Фито» в установленный законодательством срок.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности, а именно:

— извещать немедленно территориальное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме;

— осуществлять погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено надлежащим образом направить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, а также осуществить погашение карантинных сертификатов.