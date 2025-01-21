В Кузбассе Россельхознадзор выявил предприятия общепита, использующие сырье без ветеринарных сопроводительных документов

В 2024 году специалистами Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий», а также веб-ресурсов в сети Интернет были выявлены нарушения у индивидуальных предпринимателей и организаций Кузбасса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания с доставкой готовой еды.

Так, в декабре было установлено, что 11 индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лица изготавливали готовые блюда (суши, роллы, шаурма, бургеры, пицца, шашлыки) в кафе, ресторанах, бистро Кузбасса в отсутствие входящих ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на продукцию (курица, свинина, говядина, лосось, угорь, креветки), которая использовалась в качестве сырья для производства готовых блюд. Кроме того, хозяйствующими субъектами нарушались сроки гашения ВСД.

Данные факты свидетельствовали о невозможности обеспечить прослеживаемость товаров при их перемещении и переходе права собственности, подтвердить безопасность в ветеринарно – санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, а, следовательно, о нарушении Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

В адрес всех хозяйствующих субъектов ведомство направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.