В Кузбассе Россельхознадзор выявил реализацию незарегистрированных сортов семян сельскохозяйственных растений

10 сентября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках возложенных полномочий в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений выявил нарушение, выразившееся в незаконной реализации семян сельскохозяйственных растений.

Так, ООО «Торгсити» представил к продаже на сайте интернет-магазина пакетированные семена сортов следующих культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию:

— томат сортов Сахарная Слива Красная, Сливка Консервная, Сахарная Слива Малиновая, Сахарная Слива Красная, Перцевидный полосатый, Парниковый Урожайный, Парниковый Ульраскороспелый, Парниковый Крупноплодный, Непасынкующийся, Непасынкующийся Оранжевый с носиком, Непасынкующийся Красный с носиком, Засолочный Грунтовый , Джина, Де-Барао Красный, Де-Барао Желтый, Грушка консервная розовая, Бычье Сердце Красное, Баночный, Балконный ;

— свекла сорта Красный шар улучшенный;

— перец сладкого сорта Парниковый ультраскороспелый;

— огурец сортов: Оконно-балконный, Королевские Пальчики, Китайский Холодоустойчивый, Китайский Болезнеустойчивый;

— морковь сорта Нантская улучшенная;

— капуста белокочанная сортов Лёжкая зимняя, Каменная голова, Зимняя голова.

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.