В Кузбассе Россельхознадзором проконтролировано более 1500 га сельхозземель

За четыре месяца 2026 года на территории Кемеровской области-Кузбасса проведено 112 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с правообладателями, включая 23 выездных обследования и 89 наблюдений за соблюдением обязательных требований.

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 1550 га. На площади 1229 га выявлены нарушения — зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Наибольшие площади зарастания выявлены в Кемеровском муниципальном округе – 626 га и Юргинском муниципальном округе — 170 га.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателям объявлено 57 предостережений, выдано 22 предписания об устранении выявленных нарушений. За неисполнение предписаний составлено 4 протокола по статье 19.5 КоАП РФ.

Однако в целях минимизации административной нагрузки специалисты Россельхознадзора делают акцент на применении превентивных мер, что позволяет стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе с января по апрель 2026 года инспекторы ведомства провели 84 консультации. Как следствие, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 1,4 га ранее неиспользуемых или используемых с нарушением земель.