В Кузбассе ряд школ Мариинска частично не выполняли требования антитеррористической защищённости

Но к началу нового учебного года ситуация должна измениться в связи с решениями Мариинского городского суда, которыми удовлетворены соответствующие требования прокурора Мариинска, выявившего нарушения в результате проведённой проверки…

Ранее прокуратурой Мариинска была проведена проверка соблюдения образовательными организациями законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей, в ходе которой выявлены нарушения антитеррористического законодательства.

Так, «Средняя общеобразовательная школа № 7» и «Гимназия № 2», являющиеся объектами 3 категории антитеррористической защищённости, оказались не оснащёнными системой охранной сигнализации. Также на первом этаже этих образовательных организаций не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии. При этом в «Средней общеобразовательной школе № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» было выявлено лишь отсутствие системы охранной сигнализации.

Прокурором в образовательные организации были внесены представления об устранении выявленных нарушений, однако до настоящего времени нарушения не устранены в связи с отсутствием финансирования на данные цели.

В результате прокурор обратился в суд с требованием возложения обязанности на образовательные организации принять меры для устранения нарушений антитеррористического законодательства, а на администрацию Мариинского муниципального округа – профинансировать проведение требуемых мероприятий.

В ходе рассмотрения дел представители образовательных организаций не возражали против удовлетворения требований. Пояснили, что с их стороны проведены все организационные мероприятия для устранения нарушений. Выполнению требований прокурора препятствует лишь отсутствие финансирования, на выделение которого ими направлена заявка в Управление образования.

Не признали требования прокурора лишь представители администрации Мариинского муниципального округа. По их мнению, ответчиком должна выступать не администрация округа, а одно из её структурных подразделений – Управление образования.

Однако, рассмотрев требования прокурора, Мариинский городской суд Кемеровской области полностью удовлетворил административные исковые требования, посчитав доводы администрации об исключении её из числа административных ответчиков несостоятельными.

Согласно решениям суда (дела № 2а-385/2023, № 2а-390/2023 и № 2а-383/2023), образовательные организации обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений. При этом администрация Мариинского муниципального округа обязана профинансировать выполнение требуемых мероприятий по устранению нарушений требований антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Срок исполнения решений суда – до 30 августа 2023 года.

Не согласившись с таким исходом рассмотрения дел, администрация Мариинского муниципального округа обжаловала судебные акты в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда на днях оставила принятые судом решения без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников