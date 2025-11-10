Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе с начала года изъято более 2,8 тысяч единиц оружия

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подвели промежуточные итоги деятельности по контролю за оборотом гражданского оружия.

С начала года сотрудники лицензионно-разрешительной службы совместно с представителями органов внутренних дел провели 8 144 проверки владельцев оружия, из них 754 - в октябре. Особое внимание уделялось условиям хранения, действительности разрешительных документов и профилактическим беседам с гражданами.

Всего в ходе мероприятий выявлено 807 нарушений, большинство из которых связано с несвоевременной регистрацией или постановкой оружия на учет. По различным основаниям у жителей региона изъято 2 817 единиц оружия.

Основная часть нарушений по-прежнему связана с просроченными разрешительными документами. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу призывают владельцев оружия своевременно продлевать разрешения и пользоваться цифровыми сервисами Росгвардии для контроля своих данных.

Для удобства граждан создана Государственная информационная система в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности (ГИС ФПКО). С 1 ноября 2025 года владельцы смогут проверять сведения о зарегистрированных единицах оружия и разрешениях в личном кабинете физического лица. Доступ к сервису доступен также через официальный сайт территориального органа Росгвардии.

Кроме того, инспекторы напоминают, что граждане, передающие охотничье оружие для использования в зоне специальной военной операции, освобождаются от ответственности за незначительные административные нарушения, если они не повлекли серьёзных последствий. С начала года жители Кузбасса добровольно передали около 250 единиц гладкоствольного оружия для поддержки российских военнослужащих.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
10/11/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus